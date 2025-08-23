Türkiye’de emeklilik sistemi, farklı statülerde çalışanlara göre değişiklik gösteriyor. SSK (4A), Bağ-Kur (4B) ve Emekli Sandığı (4C) kapsamında emekli olacak kişilerin alacağı maaş, prim ödeme şekli ve son 2520 gün kuralına göre belirleniyor.

SGK uzmanı Özgür Erdursun, yaptığı açıklamada “Hangi statüden emekli olmak daha avantajlı?” sorusuna yanıt verdi.

Erdursun’un paylaştığı bilgilere göre;

Son 2520 Gün Kuralı: 1 Ekim 2008 öncesi sigortalılarda son 2520 gün dikkate alınırken, bu tarihten sonra sigortalı olanlarda toplam prim gününe bakılıyor.

SSK (4A) Avantajı: Primlerin asgari ücretin 4-7,5 katı arasında bildirilmesi durumunda SSK’lılar avantajlı oluyor. Yüksek prim ödeyen SSK’lıların maaşı 60 ila 100 bin TL’ye kadar çıkabiliyor.

Bağ-Kur (4B) Durumu: Primlerin cepten ödendiği Bağ-Kur’da en düşük aylık 16.881 TL. Ancak en yüksek prim ödense bile, maaşlar SSK’ya kıyasla %30 daha düşük kalıyor.

Emekli Sandığı (4C): 1 Ekim 2008 öncesi memurlar avantajlı grup içinde yer alıyor. Derece ve göstergelere göre 20 bin ile 50 bin TL arasında emekli aylığı almak mümkün. Düşük derecedeki memurlar bile SSK ve Bağ-Kur taban aylığından daha yüksek maaş alabiliyor.

1 Ekim 2008 Sonrası Memurlar: 5510 sayılı yasa kapsamındaki memurların emekli aylıkları daha düşük. Çünkü ek ödemeler prime dahil edilmediği için çoğu memur bu farkı henüz emeklilikte görecek.

EYT ve Statü Seçimi: Emeklilikte hangi statüden olunacağı maaşı doğrudan etkiliyor. Bu nedenle son 2520 gün hesabı kritik öneme sahip.

Erdursun’un değerlendirmesine göre;

5434 sayılı yasaya tabi eski memurlar en avantajlı,

Yüksek prim ödeyen SSK’lılar ikinci sırada avantajlı,

Bağ-Kur’lular en dezavantajlı grupta,

1 Ekim 2008 sonrası memurlar ise düşük emekli aylığı riskiyle karşı karşıya.

Kimin hangi statüden ne kadar maaş alacağı; son 2520 gün, iştirakçi primi ve prim ödeme düzeyiyle doğrudan bağlantılı.