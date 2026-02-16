Ramazan Bayramı öncesinde emeklilere yapılacak ikramiye ödemesi için geri sayım başladı. Milyonlarca emekli, hem artış ihtimalini hem de ödeme takvimini yakından takip ediyor. Bayramdan önce hesaplara yatırılması planlanan ikramiyede yeni bir düzenleme gündemde.

NE KADAR OLACAK?

Halihazırda 4 bin lira olarak uygulanan bayram ikramiyesinin 5 bin liraya yükseltilmesi bekleniyor. Olası artışın bütçeye 150 milyar liranın üzerinde yük getireceği hesaplanıyor.

Düzenlemenin önümüzdeki hafta Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunulacak torba kanun teklifine eklenmesi planlanıyor. Teklifin, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’ndaki görüşmelerin ardından Genel Kurul sürecini tamamlaması bekleniyor. Yasalaşması halinde düzenleme Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onayına sunulacak ve Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girecek.

NE ZAMAN YATACAK?

Emekli bayram ikramiyeleri, maaşların yatırıldığı bankalar aracılığıyla hesaplara aktarılacak. Bu yıl ramazan ayı 19 Şubat Perşembe günü başlıyor. Ramazan Bayramı ise 20-24 Mart tarihleri arasında idrak edilecek.

Geçmiş yıllardaki uygulamalar dikkate alındığında, ilk bayram ikramiyesinin 9-14 Mart tarihleri arasında emeklilerin hesaplarına yatırılması bekleniyor.

Artış kararı Meclis sürecine bağlı olmakla birlikte, milyonlarca emekli Ramazan öncesinde hem yeni tutarı hem de ödeme takvimini netleştirecek adımı bekliyor. Gözler şimdi TBMM’de yürütülecek düzenleme sürecine çevrilmiş durumda.