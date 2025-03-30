Emeklilere yılda iki kez ödenen bayram ikramiyeleri, yapılan yasal düzenlemeyle 4.000 liraya çıkarıldı. Resmi Gazete’de yayımlanan kanuna göre, ilgili madde 20 Mart 2025 tarihinden itibaren geçerli olacak.

Resmi Gazete’de yayımlanan Gençlik ve Spor Hizmetleri Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, emekli ikramiyelerini artıran maddeyi de içeriyor. Yapılan değişiklikle, 5510 sayılı Kanunun ek 18’inci maddesinde yer alan "3.000’er TL" ifadesi "4.000’er TL" olarak güncellendi.

BAYRAM İKRAMİYESİ FARKI NE ZAMAN HESAPLARA YATACAK?

Emeklilere ödenen bayram ikramiyeleri 24 Mart itibarıyla hesaplara yatırılmaya başlandı. Yapılan zam sonrası oluşan 1.000 TL'lik farkın da kısa süre içinde ödenmesi bekleniyor.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından yapılan açıklamada, bayram ikramiyesi artışına ilişkin yasal düzenlemenin Meclis'te kabul edilerek Resmi Gazete’de yayımlanmasının ardından fark ödemelerinin en kısa sürede yapılacağı belirtildi.

Kanunda yer alan diğer düzenlemeler ise şöyle:

Ulaşım sektörüne ağır cezalar: Biletsiz yolcu taşıyan ve yetki belgesi olmadan faaliyet gösterenlere uygulanan idari para cezaları artırıldı. Buna göre, sözleşmesiz taşımacılık yapanlara verilen ceza 8.500 liradan 85.000 liraya, yetki belgesi almadan taşımacılık yapanlara verilen ceza ise 250.000 liraya kadar yükseltildi.

Doğum yardımı artırıldı: 1 Ocak 2025 ve sonrasında doğan çocuklar için birinci çocukta tek seferlik 5.000 TL, ikinci çocuk için 5 yaşına kadar aylık 1.500 TL, üçüncü ve sonraki çocuklar için aylık 5.000 TL doğum yardımı ödenecek. Cumhurbaşkanı, bu rakamları yeniden değerleme oranına göre artırabilecek.

Havacılık çalışanlarına performans primi: Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) çalışanlarına, giden uçak trafiği sayısına bağlı olarak performans primi ödenecek. Aynı düzenleme, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) personelini de kapsayacak.