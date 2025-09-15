Ülkeler arası emeklilerin yaşam koşullarına ilişkin bir araştırmada Türkiye’nin içler acısı hali bir kez daha tescillendi. Emeklilik dönemini huzur, güvenlik ve yüksek yaşam kalitesiyle geçirmek isteyenler için en uygun ülkelerin belirlendiği Natixis Global Retirement Index 2025’e göre Türkiye, 44 ülke arasında sondan 5’inci sırada kendine yer bulabildi. Asgari ücretin altındaki maaşlarıyla yüksek enflasyon ortamında geçim mücadelesi veren milyonlarca emekli, tatil yapmayı unutalı çok oldu. Torununa harçlık veremez duruma gelen, market market, pazar pazar indirim kovalayan, sofrasından kırmızı eti, sütü, ekmeğini eksilten emeklimizin, Güney Afrika ülkeleriyle aynı yaşam standardına sahip olduğu ortaya çıktı.

AB ÜLKELERİ ZİRVEDE

Emeklilik dönemini huzur, güvenlik ve yüksek yaşam kalitesiyle geçirmek isteyenler için en uygun ülkelerin belirlendiği Natixis Global Retirement Index 2025 sonuçları açıklandı.

Araştırmada, 44 ülke emeklilere sunduğu yaşam koşullarına göre sıralandı. Listenin zirvesinde Norveç yer alırken, onu İrlanda ve İsviçre izledi. Türkiye ise bu yılki endekste listenin sonlarında sıralanabildi. Rapora göre, ilk 10’da yer alan ülkelerin neredeyse tamamı Avrupa’da bulunuyor.

Avrupa dışından ilk 10’a girebilen ülkeler ise altıncı sıraya yerleşen Avustralya ile 10. Sırada bulunan Yeni Zelanda oldu. Endekste Türkiye, 44 ülke arasında 40. sırada yer alarak sondan beşinci olabildi. Türkiye; yaşam kalitesi, sağlık hizmetleri, gelir ve emeklilik sistemleri gibi alt kategorilerde puanlanırken, özellikle finansal güvenlik ve yaşlı refahı göstergelerinde düşük performans sergiledi.

Açlık sınırı 27 bin TL emekli maaşı 16 bin TL

Türkiye’de en son temmuz ayında SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 16.67 zam yapıldı. Bu zamla birlikte en düşük emekli maaşı 14 bin 469 TL’den 16 bin 881 TL’ye yükseldi. Ancak yapılan zam Türk-İş’in hesapladığı 27 bin 111 liralık açlık sınırının yanına dahi yaklaşamadı. Ayrıca raporda, Türkiye’nin genç nüfus yapısına rağmen yaşlı nüfus oranının hızla arttığı ve bu durumun emeklilik sistemine baskı oluşturabileceği vurgulandı.