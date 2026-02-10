Emekli, 2018’de 1.000 TL’lik bayram ikramiyesiyle o dönem 3 çeyrek altın alabilirken, bugün 4 bin TL olan ikramiye ile gram altın yatırımı yapmak bile mümkün değil. Eğer bayram ikramiyeleri, çeyrek altın fiyatına endeksli olsaydı emekliler, bu yıl 35 bin 20 TL’lik ikramiye kazanacaktı.

2.939 YUMURTA KAYIP

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba da yumurta ve et fiyatlarına göre ikramiye hesabı yaptı. Ağbaba, ikramiyelerle 2018’de 3 bin 225 adet yumurta alınırken bugün 4 bin TL’lik ikramiyeyle 2.939 adet yumurta eksildiğini vurgulayarak “Yumurtaya göre alım gücü korunsaydı emekli ikramiyesinin 45 bin 150 TL olması gerekiyor” dedi.

31 kilogram et kaybetti

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, 2018’den bu yana dana eti fiyatlarındaki artışa göre de bayram ikramiyelerinin 32 bin 900 TL olması gerektiğini hesapladı. Emekli bu hesapla 31 kilogram et kaybetti.