Ekonomi yönetiminin "dezenflasyon" hedeflerine devam ederken, hayatın gerçekleri vatandaşın cüzdanında sert bir karşılık buluyor. 2026 yılı için yüzde 20 altı enflasyon hedefi telaffuz edilse de, 2024 yılının ilk iki ayı dar gelirli için adeta bir "alım gücü operasyonuna" dönüştü. Kaşıkla verilen zamlar, yüksek seyreden enflasyon etkisiyle vatandaştan kepçesiyle geri alındı.

Ocak ayında iktidar emeklilerin en düşük emekli maaşını 20 bin TL’ye yükseltmişti. Bu artışa rağmen emeklinin maaşını 32 bin TL’yi aşan açlık sınırına yaklaştırmamıştı. Aynı şekilde 28 bin 75 TL’ye gelen asgari ücret tutarı da açlık sınırının altına kaldı.

Şubat sonu itibarıyla acı tablo hem emeklinin hem de asgari ücretliyi yaktı. TÜİK tarafından açıklanan Ocak ayındaki yüzde 4,84 ve Şubat ayındaki yüzde 2,96’lık artışlar, vatandaşın yaşam şartlarını zorlaştırdı.

Ocak Ayı Kaybı: 968 TL

Şubat Ayı Kaybı: 620 TL

Toplam Alım Gücü Kaybı: 1.588,65 TL

Bugün emeklinin cebindeki 20 bin liranın alım gücü, yılbaşına oranla 18 bin 411 TL seviyesine kadar geriledi.

ASGARİ ÜCRETLİ DE KAYBETTİ

Asgari ücret cephesinde de acı tablo ortaya çıktı. 28 bin 75 TL olarak belirlenen yeni asgari ücret, enflasyon canavarı karşısında sadece 60 gün dayanabildi.

Yapılan hesaplamalara göre, asgari ücretlinin iki aylık toplam kaybı 2 bin 230 TL oldu. Yılın başında yapılan zamlı maaşın alım gücü, Şubat sonu itibarıyla 25 bin 845 TL'ye düştü.