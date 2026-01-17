CHP’nin Meclis’te nöbeti, emeklilerin meydanlarda sürdürdüğü düşük emekli maaşı tepkisi sürerken, Cumhur İttifakı ise savunmaya geçti.

AKP Uşak Milletvekili İsmail Güneş TBMM’de emekli maaş zammı tartışmalarına damga vuran bir konuşma yaptı. AKP’li İsmail Güneş, emeklilik sisteminin bozulmasının sebeplerinden birinin “İnsan ömrünün uzaması” olduğunu belirtti. Güneş, komisyonda yaptığı konuşmada, şunları söyledi:

‘İYİ BESLENDİLER’

“Hep beraber EYT’yi çıkardık. Emekli sayımız 16.9 milyona çıktı. Bir de bizde ömür de uzadı. Emeklilerin ömrü bizim iktidarımız döneminde arttı, insanlar daha iyi beslendi, 62 yaştan 78.5’a çıktı. Türkiye’de ortalama emekli yaşı 54.1 ve emeklilikte prim alma süresi ise 29.4 yıl oldu.”

Bu sözler üzerine CHP’li Veli Ağbaba “Emekliler uzun yaşıyor çok ayıp”’ diye laf attı. CHP Kocaeli Milletvekili Harun Özgür Yıldızlı da “Ölelim mi, emekli erken mi ölsün? O çıkıyor senin sözlerinden” tepkisini gösterdi.

Daha önce de SGK Başkanı Raci Kaya, benzer bir açıklamayla, emekli maaşlarının düşük olmasını emeklilerin uzun yaşamasına bağlamıştı.

Haluk Alıcık

‘ŞÜKREDİN’ TAVSİYESİ

Tepki çeken bir çıkış da MHP Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık’tan geldi. MHP’li Alıcık, ilçe ziyaretinde emeklileri şükretmemekle suçladı:

“Bu millet bir kere haline şükretmiyor, iki para ile ilgili beklentileri çoğalıyor. Şükürsüzlük bu memleketin sonu olacaktır ben ondan korkuyorum. Tabii ki maaşlar yetersiz, eyvallah. Ama ben bir daha söylüyorum. Biz paranın gücünü arttırmamız lazım. Alım gücünü arttırmamız lazım.”

Cumhur’un elleri açlığa kalktı

Komisyon görüşmelerinde emekli maaşının 28 bin liraya çıkarılması ve tüm emeklilere 9 bin lira seyyanen zam teklifi 13 muhalefet milletvekiline karşı 15’i AKP, 3’ü MHP’li 18 milletvekili, tarafından reddedildi. “Zammı kim engelliyor, belli olsun’’ diyen CHP’li Mahmut Tanal ve Veli Ağbaba’nın görüntü çekmesinden rahatsız olan AKP’liler ’Çekmeyin kardeşim’’ diyerek tepki gösterdi. Tanal ise “Kendine güvenmiyorsan oy verme, ayıplı bir şey mi yapıyorsun?” diye sordu. AKP’li Komisyon Başkanı Mehmet Muş ise “Fesüphanallah… Yeni yeni usul getirme ya, kendini istediğin kadar çek. Gazeteci misin sen kameraman mısın?’’ dedi. Ağbaba da ‘’Sayenizde hepimiz gazeteci olduk’’ cevabını verdi.

SOĞUKTA 9'UNCU GÜN

CHP’nin, asgari ücretin 39 bin liraya, en düşük emekli aylığının da aynı seviyeye yükseltilmesi talebiyle sürdürdüğü “Meclisi terk etmeme” eylemi 9’uncu gününde. Ancak nöbet tutan CHP’liler ısınma problemi yaşıyor. Geceleri TBMM’deki ısınma sistemi kapatıldığı için vekiller soğukta nöbet tutmak zorunda kalıyor. Ancak soğuğa rağmen nöbeti sürdürüyorlar.