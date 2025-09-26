Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump altı yıl sonra Beyaz Saray’da buluştu. Görüşme Türkiye saatiyle 18.15’te başlayacaktı. Ancak Erdoğan 34 dakika gecikti. Trump Erdoğan’ı bir süre kapıda bekledi. İki lider daha sonra kameraların karşısına geçti. Erdoğan konuşmasına “Trump’la birlikte ABD Türkiye ilişkilerinde farklı bir dönem yaşıyoruz. F-16, F-35 ve Halk Bankası ile ilişkiler konusunu görüşmeyi umuyoruz. Heybeliada Okulu konusunda ise üzerimize düşeni yapmaya hazırız” diyerek başladı.

Trump, Erdoğan için “Fikirleri olan insanları sevmem, ama onu severim. Ona saygı duyuyorum. (Rahip) Brunson’ı bize vermişti, unutmam. Umarım Rusya’dan petrol almayı bırakacaklar” dedi.

GAZZE DE GÜNDEMDE

Trump, Fener Rum Patriği Bartholomeos ile atıf yapıp “Büyük Ortodoks Kilisesi buradaydı. Onlara yardım edeceğimi söyledim. Yanımdaki adam çok çetin” diye konuştu. Gündemde Boeing yolcu uçağı, F-16 ve F-35 ve Türkiye’ye uygulanan yaptırımlar da vardı.

Trump, şöyle dedi: “F-35 konusunu görüşeceğiz. Bence başarılı olacağız. İyi bir toplantı gerçekleştirirsek CAATSA yaptırımlarını hemen kaldırabiliriz. Erdoğan’ın Gazze konusundaki görüşlerini bilmiyorum. Öğreneceğim. İsrailli rehineleri kurtarmak zorundayız.”

Erdoğan da “Orta Doğu’daki sorunları çözmek için beraber çalışmaya hazırız” diye konuştu.

‘Erdoğan Suriye’yi kurtaran kişi’

Trump, Suriye konusunda “Bence Cumhurbaşkanı Erdoğan Suriye’de sorumlu kişi. Eski liderinden kurtaran da oydu” dedi. İki lider daha sonra basına kapalı toplantıya geçti.

70 milyar metreküp doğal gaz için imza

Erdoğan’ın ziyareti sırasında ABD ile yeni bir doğal gaz anlaşması imzalandı. Boru Hatları İle Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ) ile dünyanın önde gelen enerji gruplarından Mercuria ve Woodside Energy arasında uzun vadeli sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) tedarik anlaşmaları yapıldı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, anlaşma kapsamında 20 yıl boyunca yaklaşık 70 milyar metreküp doğal gaz eşdeğeri ABD kaynaklı LNG tedarikine imkan tanınacak. ‘Enerjide bağımsızlık’ vurgusu yapılan 2018’den bu yana ABD’den doğalgaz ithalatı 12.5 kat artarken; dün imzalanan anlaşmalarla Türkiye’nin enerji ithalatındaki ABD payının daha da artması bekleniyor.

Donald Trump Tayyip Erdoğan’ı Beyaz Saray’ın kapısında karşıladı. Heyetler arası görüşme öncesi iki lider soruları yanıtladı. Ağırlıkla Trump konuştu.

Heybeliada ve Halkbank sürprizi

Erdoğan görüşmede “Heybeliada Ruhban Okulu için üzerimize düşeni yapacağız” dedi. Halkbank konusunun görüşüleceğini belirtti. Trump da, Rahip Brunson’ın serbest bırakılmasını hatırlattı. Erdoğan’ı “Bu adam bölgede saygı görüyor. Suriye’de zafer kazandı” diye övdü.