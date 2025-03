CHP Edirne Milletvekili ve Ziraat Mühendisi Ediz Ün, AKP iktidarının hayvancılığı desteklemek yerine ithalata ağırlık verdiğini savundu.

Bu politikalar nedeniyle Türkiye’nin hem kırmızı et hem de yem konusunda dışa bağımlı hale geldiğini ifade eden Ün, “AKP döneminde 7,2 milyon büyükbaş, 3,2 milyon küçükbaş ve 423 bin ton kırmızı et ithal edildi. Ancak tüm bu ithalat sorunu çözmedi, aksine artırdı. Hayvancılığı geliştirmek yerine ithalatı seçen bu zihniyet, 12,3 milyar dolar dövizi boşa harcadı. Ramazan’da bile vatandaşa ithal et yediren hükümet, başarısız politikalarıyla halkı fakirleştirdi” dedi.

'HAYVAN İTHAL, YEM İTHAL, ÇOBAN BİLE İTHAL'

Çiftçilerin yeterli desteği almadığını ve yem fiyatlarının kontrolden çıktığını dile getiren Ün, Türkiye’de yıllık 27-28 milyon ton hazır yem üretildiğini, ancak bunun yarısından fazlasının ithal hammaddeye dayandığını belirtti.

Geçen yıl 14,5 milyon ton yem hammaddesi ithal edildiğini kaydeden Ün, “Hayvan ithal, yem ithal, çoban bile ithal. Ama sorsanız ‘yerli ve milli tarım’ yaptıklarını iddia ediyorlar. AKP’nin tarım politikaları yüzünden hayvancılık çöküşün eşiğinde” diye konuştu.

'EMEKLİ ET YEMESİN DİYE ELLERİNDEN GELENİ YAPIYORLAR'

Ün, 2025 Ocak ayında 136 bin büyükbaş, 8 bin küçükbaş hayvan ve 7 bin ton kırmızı et ithal edildiğini hatırlatarak, sadece yılın başında 263 milyon dolar ödendiğini vurguladı. Hükümetin emekliye bayram ikramiyesi olarak 4 bin lira verdiğini ancak bu parayla yalnızca 6 kilo et alınabildiğini söyleyen Ün, “Emeklinin sofrasına et girmemesi için ellerinden geleni yapıyorlar” dedi.

'ET FİYATLARI 1000 LİRAYA ÇIKABİLİR'

Et fiyatlarının bayram sonrası hızla artacağı uyarısında bulunan Ün, “Şu an ithalatla kesim fiyatlarını dengelemeye çalışıyorlar ama bu sürdürülemez. Yazın turist akını olacak, kuraklık nedeniyle ot üretimi azalacak. Maliyetler artacak ve et fiyatları 1.000 TL’ye kadar çıkabilir. Maliyetler ortada, bu kaçınılmaz” diye konuştu.