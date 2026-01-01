Milyonlarca emekli, yeni yılda alacağı zam oranını 5 Ocak'ta açıklanacak enflasyon verisiyle öğrenecek.



Geçtiğimiz yılda olduğu gibi AKP iktidarı, bu yıl da emeklilerin refah payı ve seyyanen zam taleplerine kapıyı kapatmış durumda. Pazartesi günü kesinleşecek 6 aylık enflasyon farkı doğrudan maaşlara yansıtılacak ve bu oranın dışında emekli aylıklarına herhangi bir ilave yapılmayacak.

Meclis'e sunulacak yasal düzenlemeyle birlikte açıklanacak zam oranının en düşük emekli maaşına yansıtılması ve taban tutar üzerinden maaş alan 7 milyona yakın emeklinin aylığının 18 bin 975 TL'ye yükselmesi bekleniyor.



EMEKLİYE BİR DARBE DE İKRAMİYELERDEN GELECEK



Zam oranını düşük bulan milyonlarca emekli, geçim sıkıntısını atlatabilmek için teselliyi banka promosyonları ve bayram ikramiyelerinde aramakta.

Ocak ayına girilmesiyle birlikte çok sayıda banka promosyon kampanyalarında değişiklik yapmak için açıklanacak zam oranlarını beklerken, bu yıl mart ayında hesaplara yatacak bayram ikramiyelerinde ise tablo şimdiden belli olmuş durumda.



Kulislerde paylaşılan bilgilere göre, ilk kez 2018 yılında 1.000 TL olarak yatırılan bayram ikramiyeleri, bu yıl 5 bin TL olarak hesaplara yatacak. Geçtiğimiz yıl bayram başına emekliye 4 bin TL ödeme yapan iktidar, bu yıl ikramiyelerde yalnızca 1.000 liralık artışa gitmeyi planlıyor.





