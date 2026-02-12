Üç yıldır emekli zamlarına refah payı eklemesi yapmayan ekonomi yönetimi, bu yıl da bayram ikramiyelerindeki artışı sınırlı tutmaya hazırlanıyor.



Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın ikramiye zammı ile bütçede oluşabilecek ek maliyetlere ilişkin etki raporu hazırladığı öğrenilirken, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ekipleri ile ortak yürütülen çalışmanın taslak raporu tamamlandı. Gelecek hafta Beştepe'de yapılması planlanan Kabine Toplantısı'nda ikramiyelere ilişkin nihai kararın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından verileceği değerlendirilirken, bu yıl emeklilerin bayram ikramiyelerine yapılması planlanan zam oranı da şimdiden netleşmiş durumda.

BAYRAM İKRAMİYESİNE YÜZDE 25 ZAM YOLDA



İlk kez 2018 yılında bayram başına 1.000 TL olarak ödenmeye başlanan ikramiyelerde dört yıl boyunca değişikliğe gidilmemiş, yapılan ilk zamla birlikte ödeme tutarı 2023 yılında 2 bin TL'ye yükseltilmişti. Üç yıldır ikramiyelere miktarsal olarak aynı zammı uygulayan ekonomi yönetiminin bu yıl da bu geleneği bozmaması ve 1.000 TL'lik artışla ikramiyeleri 5 bin TL'ye yükseltmesi bekleniyor.

MART ORTASINDA ÖDENMEYE BAŞLANACAK



İkramiyelere yapılacak zammın gelecek hafta resmen duyurulması beklenirken, ödeme takvimi ise henüz kesinlik kazanmadı.



Bu yıl Ramazan Bayramı'nın 20 Mart'ta başlayacak olması nedeniyle ikramiye ödemeleri en geç mart ayının ortasında emeklilerin hesaplarına yatmış olacak. Öte yandan normal şartlar altında SSK ve Bağ-Kur emeklisi için her ayın 18-28'i arasında yatırılan emekli maaşlarının da bu yıl bayram öncesinde hesaplara aktarılacağı düşünülmekte.