En düşük emekli maaşına yüzde 18,4 oranında zam kararı alan iktidar, 1 Ocak 2026 tarihi itibarıyla emeklilerin yeni taban aylığının 20 bin TL'ye yükseltileceğini duyurdu.



Yapılan açıklamanın üzerinden günler geçmesine rağmen, söz konusu kanun teklifinin ancak bugün TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'na sunulması, zamlı maaşların ödeme takvimine yetişememesine neden oldu.

EMEKLİLERE MAAŞLARI ZAMSIZ YATACAK



SGK mevzuatına göre emeklilerin kök maaşı, açıklanan enflasyon oranında doğrudan zamlanacak ve herhangi bir kanuni değişikliğe ihtiyaç duyulmayacak. Buna karşın halihazırda 16 bin 881 TL olarak uygulanan en düşük emekli maaşının 20 bin liraya yükseltilmesi için yasalaşma sürecinin tamamlanması beklenecek.



Komisyonda kabul edilmesinin ardından TBMM Genel Kurulu'na sunulacak teklif, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onaylamasıyla birlikte Resmi Gazete'de yayımlanacak. Normal şartlar altında 17-26 Ocak tarihleri arasında yatacak olan SSK ve Bağ-Kur emekli maaşları ise değişikliğe yetişmediği nedeniyle zamsız tutar üzerinden yatırılacak.

Maaşı 20 bin TL'yi geçen SSK ve Bağ-Kur emeklisi, yüzde 11,19 oranında zamlı yeni maaşını ocak ayında alacak olsa da, en düşük emekli maaşı alan milyonlar, aradaki fark için beklemek zorunda kalacak.



16 bin 881 TL'den 20 bin liraya yükseltilen en düşük emekli aylığında, 3 bin 119 TL'lik zam farkının ise ocak ayının son haftası ile şubat ayının ilk haftasında hesaplara yatırılması planlanıyor.