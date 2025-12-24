2026 yılı asgari ücreti dün açıklanan kararla yüzde 27 zamlanarak 28 bin 75 TL oldu. Asgari ücretteki bu artış, başta kıdem tazminatı olmak üzere birçok ödeme kalemini doğrudan etkilerken, milyonlarca emeklinin gözü maaşlara yapılacak olası artışlara çevrildi.

Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa Karakaş, TGRT Haber canlı yayınında Ankara’dan aldığı kulis bilgilerini paylaştı.

ANKARA KULİSLERİ SEYYANEN ZAM İÇİN UMUT VERMİYOR

Emeklilerin merakla beklediği seyyanen zam konusunda Ankara kulislerinden gelen bilgilerin umut vermediği ifade edildi.

Seyyanen zam ihtimalinin 2026 Ocak için neredeyse sıfır olduğunu vurgulayan Karakaş "Seyyanen zam olmazsa artış yüzde 12-13 seviyesinde kalır. Emekli rahat edemez. Seyyanen zam gelirse SSK, Bağ-Kur ve tarım emeklilerinin maaşı 40 bin TL’nin altına düşmez, memur emeklileri 50 bin TL’yi aşar. Ama ekonomi yönetimi yasaya göre hareket ediyor" dedi.

Karakaş, memur ve memur emeklileri için ise yaklaşık yüzde 18 oranında zam ve buna ek olarak 1.000 TL seyyanen artış beklentisi olduğunu belirtti.

Bunun dışında refah payına ilişkin güçlü bir işaret bulunmadığını da sözlerine ekledi. Açıklamalar, asgari ücret artışına rağmen emeklilerin alım gücünde sınırlı bir iyileşme yaşanabileceğine işaret ederken, gözler ekonomi yönetiminin 2026 yılı başında atacağı adımlara çevrildi.