En düşük emekli maaşını 20 bin liraya yükseltecek kanun teklifi, Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edildi. Düzenleme yasalaşırsa yaklaşık 4 milyon 917 bin emeklinin maaşı artacak. Teklif kapsamında en düşük emekli aylığı yüzde 18,48 oranında artırılarak 16 bin 881 liradan 20 bin liraya çıkarılacak.

Bu gelişme emekliler için önemli bir adım olarak değerlendirilirken, kulislerde yeni bir düzenleme ihtimali de konuşulmaya başlandı.

EK ZAM İHTİMALİ GÜNDEMDE

SGK Uzmanı Özgür Erdursun, katıldığı bir YouTube yayınında emekli maaşlarına ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Tartışmaların sürekli en düşük emekli maaşı etrafında döndüğünü belirten Erdursun, maaş dağılımına dikkat çekti.

Erdursun’un verdiği bilgilere göre, Türkiye’de emeklilerin yaklaşık yüzde 55,8’i 20 bin TL ile 25 bin TL arasında maaş alırken, yüzde 10’luk bir kesim 25 bin liranın üzerinde aylık alıyor. Bu tablo, sadece taban maaş artışının yeterli olup olmadığı sorusunu yeniden gündeme taşıdı.

DİĞER EMEKLİLER İÇİN DE ARTIŞ OLUR MU?

Olası bir değişiklik halinde yalnızca en düşük maaşın değil, diğer emeklilerin zam oranlarının da yeniden ele alınabileceğini ifade eden Erdursun, mevcut oranların yukarı çekilebileceğini söyledi.

“Bir revizyon olursa, en düşük aylık bir miktar daha artırılabilir. Bunun yanında diğer emekliler için uygulanan yüzde 12,19’luk artış oranı, yüzde 18,60 seviyesine çıkarılabilir” diyen Erdursun, buna karşın çok yüksek oranlı bir ek artış beklemediğini de vurguladı.

ÜÇÜNCÜ HAMLE GELECEK Mİ?

3 Ocak’ta açıklanan enflasyon verilerinin ardından emekli maaşları ilk aşamada bu oranlara göre hesaplanmış, sonrasında en düşük aylığın 20 bin TL’ye tamamlanmasıyla ikinci bir adım atılmıştı. Şimdi ise olası “üçüncü hamle” ihtimali tartışılıyor.

Özgür Erdursun, emeklilerin merakla beklediği soruya net bir tarih vererek yanıtladı:

“Üçüncü bir düzenleme yapılıp yapılmayacağını, Meclis’teki görüşmeler tamamlandıktan sonra perşembe günü hep birlikte öğrenmiş olacağız.”

Gözler, Meclis’ten çıkacak kararlara çevrilmiş durumda.