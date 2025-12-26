

Milyonlarca emeklinin merakla beklediği ocak ayı maaş zammı öncesinde bankalar harekete geçti. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamındaki emekliler için promosyon tutarları birçok bankada 31 bin TL sınırına dayanırken, bazı özel bankalar ek koşullar içeren kampanyalarla bu rakamı 60 bin TL’ye kadar çıkardı.

Kamu bankaları daha temkinli bir politika izlerken, özel bankalar otomatik fatura talimatı, kredi kartı kullanımı ve ek ürün şartlarıyla daha yüksek promosyonlar sunuyor.

ZAM ORANI 3 OCAK'TA NETLEŞECEK

Emekli maaşlarına yapılacak artış, 3 Ocak’ta açıklanacak 6 aylık TÜFE verileriyle kesinlik kazanacak. Zam oranının netleşmesinin ardından bankaların, emeklileri kendi bünyelerine çekebilmek için yeni ve daha cazip promosyon kampanyaları duyurabileceği belirtiliyor.

Uzmanlara göre maaş artışı, promosyon hesaplamalarında da önemli bir etken olacak.

EMEKLİ PROMOSYONU NASIL ALINIR?

Emeklilerin promosyon alabilmesi için maaşlarını ilgili bankaya taşımaları ve maaşlarını 3 yıl boyunca o bankadan alacaklarına dair taahhüt vermeleri gerekiyor. Banka değişikliği işlemleri şubelerden ya da e-Devlet üzerinden yapılabiliyor.

Taahhüt süresi dolmadan banka değiştirmek isteyen emekliler ise, mevcut bankada kaldıkları sürenin promosyonunu korurken, kalan tutarı iade ediyor.

PROMOSYONLAR MAAŞA GÖRE KADEMELİ HESAPLANIYOR

Promosyon tutarları, emeklinin aldığı maaş miktarına göre kademeli olarak belirleniyor. Bankaların duyurduğu en yüksek rakamlar genellikle üst maaş grubundaki emeklileri kapsarken, daha düşük maaş alanlar için ödenen promosyonlar da buna paralel olarak azalıyor.

HANGİ BANKA NE KADAR PROMOSYON VERİYOR?

Halkbank: Emekli maaşını taşıyanlara 12 bin TL’ye varan promosyonun yanı sıra, kredi kartı harcamaları ve fatura talimatlarıyla birlikte toplamda 60 bin TL’ye ulaşan avantaj paketleri sunuyor.

Ziraat Bankası: Maaş tutarına göre 12 bin TL’ye kadar promosyon ödüyor.

TEB: 12 bin TL ana promosyonun üzerine, ek koşullarla 9 bin TL ilave ödeme yaparak toplam tutarı 21 bin TL’ye çıkarıyor.

İş Bankası: 15 bin TL nakit promosyon ve 9 bin TL’ye varan ek kampanyalarla toplamda 24 bin TL sunuyor.

Garanti BBVA: 15 bin TL nakit promosyona ek olarak çeşitli bankacılık ürünleriyle toplam avantajı 25 bin TL’ye kadar yükseltiyor.

DenizBank: 12 bin TL ana promosyonun yanında ek koşullarla toplam 27 bin TL’ye varan ödeme yapıyor.

Yapı Kredi: Belirli tarihlerde taahhüt veren emeklilere 30 bin TL’ye kadar nakit promosyon imkânı sağlıyor.

VakıfBank: 12 bin TL nakit promosyona ek olarak, Troy emekli kart harcamalarıyla toplam 30 bin TL’ye varan avantaj sunuyor.

QNB: 20 bin TL koşulsuz nakit promosyona ilave kampanyalarla toplamda 31 bin TL’ye kadar promosyon veriyor.

2026'DA EMEKLİ PROMOSYONLAR DAHA DA ARTAR MI?

Uzmanlara göre, 2026 yılına girilirken emekli maaşlarına yapılacak zamlar bankaların promosyon politikalarını da doğrudan etkileyecek. Maaş tutarlarının yükselmesiyle birlikte bankaların, emeklileri kendi bünyelerine çekebilmek adına promosyon rakamlarını yeniden güncellemesi bekleniyor. Bu nedenle banka değiştirmeyi düşünen emeklilere, ocak ayı zamlarının ardından açıklanacak yeni kampanyaları takip etmeleri ve mümkünse yeni yılı beklemeleri öneriliyor.