Emekliler arasında yaşanan maaş ve zam uçurumu ölümden sonra da emeklinin peşini bırakmıyor. Ölen sigortalının ailesine ödenen cenaze ödeneği arasındaki büyük fark, bu yılki farklı zam oranları yüzünden daha da derinleşti. Milletvekillerinin yakınları ile işçi emeklilerinin yakınlarına ödenen cenaze yardımı arasındaki fark 25 kata çıktı.

Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) emeklilerin vefatından sonra yakınlarına bir defaya mahsus ödenen cenaze yardımlarında yaşanan ayrımcılığı bir çalışmayla gözler önüne serdi. Çalışmayı açıklayan TÜED Basın Sözcüsü Emin Tangören, emekliler arasında hayattayken uygulanan ayrımcılığın ölümlerinden sonra da sürdüğünü, çarpık cenaze ödeneği uygulamasının bu adaletsizliğin en açık göstergelerinden biri olduğunu söyledi.

MEMURA YÜZDE 37.1 ZAM

Cenaze ödeneğinin her yıl Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) oranında artırıldığına işaret eden Tangören, “2026 yılı için SSK ve Bağ-Kur emeklilerine ödenecek cenaze yardımı yüzde 30.9 artırılarak yalnızca 6 bin 398 TL oldu’’ dedi ve şunları söyledi: “Buna karşın, memurların cenaze ödeneğine yüzde 37.1 zam yapıldı. Memur emeklisinin ölüm aylığı, bu yılın ilk 6 ayı için 26 bin 370 TL oldu.

Görevdeyken vefat eden bir milletvekilinin ailesine 158 bin lira, vefat eden emekli milletvekillerinin ailesine ise 79 bin lira ölüm yardımı veriliyor. Artış oranı yüzde 36.9. Memur cenazesi, SSK ve Bağ-Kur emeklisinin cenazesinden 4.1 kat, milletvekili cenazesi ise 25 kat daha kıymetli.”

Tangören: Büyük bir çelişki var

Emin Tangören, halen hayatta olan emeklilerin aylıklarına bu yılın ilk 6 ayında yüzde 12 ile yüzde 20 civarında zam yapılmasına karşılık, ölen emeklilerin cenaze yardımlarına ilk 6 ayda yüzde 30 ile 37 arasında zam yapıldığını söyledi. Ölü ile diri emekli arasındaki zam uçurumunun da büyük çelişki olduğuna işaret eden Tangören, “Demek ki ‘en kıymetli emekli, ölü emeklidir’ sloganı yetkililerce benimsenmiş görünmektedir. Ne yazık ki dirimize yapılmayan zamlar, ölülerimiz için yapılmaktadır” dedi.

Emekli ikramiyesi 5 bin TL olabilir

Emekli bayram ikramiyesi için kulisler hareketlendi. Ramazan ve Kurban Bayramı öncesi ödenecek ikramiyelerde artış beklentisi güçlenirken, konuşulan rakamlar ve olası ödeme takvimi milyonlarca emeklinin gündeminde ilk sıraya yerleşti.

Kulis bilgilerine göre 2026 yılı için emekli bayram ikramiyesinin 5 bin TL ile 5 bin 500 TL arasında belirlenmesi seçenekleri masada. Hükümet cephesinde 5 bin TL seçeneğinin daha güçlü olduğu ifade edilirken, bu tutarın hem bütçe dengeleri hem de emeklilerin beklentileri açısından daha uygulanabilir olduğu değerlendiriliyor. Bu yıl Ramazan ayı 19 Şubat’ta başlayacak, Ramazan Bayramı ise 20 Mart Cuma günü kutlanacak. Geçmiş yıllardaki uygulamalara göre Ramazan Bayramı ikramiyelerinin 9-14 Mart tarihleri arasında emeklilerin hesaplarına yatırılması bekleniyor.