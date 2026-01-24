Aylardır tartışmalara konu olan ve AKP’nin ‘sabredin zamanı gelince düzelteceğiz’ dediği emekli aylıklarını düzenleyen yasaya dev şirketler için ‘kıyak’ maddesi eklendi. Emekliye ‘bütçe yok sabredin’ diyen iktidar, bu madde ile İBB operasyonunun başlamasını sağlayan itirafçı Aziz İhsan Aktaş’ı adeta ödüllendirdi.

PATRONA KIDEM KIYAĞI

En düşük emekli maaşını 20 bin liraya yükselten yasaya eklenen bir madde ile kamudan ihale alan şirketlerin 70 milyar liralık borcu siliniyor. Bu şirketler arasında CHP’li belediyelerde operasyonlar ve tutuklamalara neden olan İBB soruşturmasının kilit ismi ‘İtirafçı’ Aziz İhsan Aktaş’ın da bulunduğu bildirildi. CHP’li Murat Emir “Attığı iftiraların ödülünü alıyor” dedi. CHP’li belediyelere her fırsatta “SGK’ya olan borcunuzu ödeyin” diyen iktidar kamudan ihale alan şirketlerin çalıştırdığı işçiler için ödemesi gereken kıdem tazminatı borcunu sildi. Şirketler 11 Eylül 2014 ile 15 Ekim 2019 arasında oluşan 70 milyar liralık bu borçtan kurtuldu. Bu düzenlemeden yararlanacak olanlar arasında CHP’li belediyelere yapılan operasyonun kilit ismi Aziz İhsan Aktaş’ın da olduğunu söyleyen CHP Grup Başkanvekli Murat Emir, “Attığı iftiraların ödülünü mü alacak? Türkiye’de en çok alt taşeron çalıştıran, en çok kıdem tazminatı ödemesi gereken kişinin Aziz İhsan Aktaş olduğunu tahmin ediyoruz” dedi.

‘Yasayı Katakulliye getirdiniz’

Yaşananları vicdansızlık olarak niteleyen CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, “70 milyar şirketlere aktarıldı, faizi de görmezden gelindi” derken, CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ise “Bu madde katakulliye getirilerek yasaya konuldu. Şirketlerin borcu devlete kaldı” açıklamasımı yaptı. İYİ Parti Aydın Milletvekili Ömer Karakaş da “Babanın parası mı, utanmadan nasıl siliyorsun” diye sordu.