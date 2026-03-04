İktidar, bayram ikramiyesine yapılacak bin liralık zammın bütçeye 44 milyar lira ‘ek yük’ getireceği gerekçesiyle zammı askıya aldı. Savaş, güvenlik harcamaları ve bütçe disiplini gerekçe gösterilip bu yılki zam iptal edildi. CHP’li Mustafa Erdem, “AKP faizciye rantçıya cömert, emekliye cimri. Sorun kaynak değil, vicdan” dedi.

BOL KESEDEN

Ancak bütçe kalemleri, emekliden esirgenen kaynakların başta itibar ve şatafat olmak üzere kamudaki birçok harcamaya oluk oluk akıtıldığını gösteriyor. Sadece Kamu Özel Sektör İşbirliği projeleriyle bir avuç müteahhide bu yıl 102 milyar lira para aktarılacak. Oysa bin liralık zam verilse milyonlarca emekli torunlarına harçlık dağıtacak ya da sofrasına bir kilo et alabilecekti. İtibardan kesilmedi, ikramiyeden kesildi, emeklinin bayram sevinci kursağında kaldı.

Bütçe verileri, tasarruf iddialarına rağmen kamu kaynaklarının bol keseden harcandığını gösteriyor. Geçen yılın tamamında 15 milyar 806 milyon lira bütçeden, 14.8 milyar lira da örtülü ödenekten harcama yapan Cumhurbaşkanlığı bu yılın Ocak ayında da 1.8 milyar lirası bütçe, 1.3 milyar lirası örtülü ödenek olmak üzere yaklaşık 3.1 milyar lira harcadı. Bu harcamaların önemli bir kısmı başta taşıt, mal ve hizmet alımları ile binaların bakım ve onarımı dahil çeşitli masraflara gidiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın korumaları için harcanan paranın da 451 milyon lira olduğu ifade ediliyor.

456 MİLYAR FAİZ

Halktan toplanan kaynaklardan faize geçen yılın tamamında 2 trilyon 50 milyar lira gitmişti. Bu yılın sadece Ocak ayında faize giden kaynak 456.4 milyar lira oldu. Müteahhitlere de garantili ihaleler nedeniyle ödenen para sadece ocak ayında 9.9 milyar lira ödendi.