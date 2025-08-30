Süper Lig'de 4'üncü haftanın açılış maçında Gürsel Aksel Stadı'nda Konyaspor'la 1-1 berabere kalan Göztepe, galibiyeti kaçırmanın üzüntüsünü yaşadı. Göztepe'de Brezilyalı oyuncu Emersonn ise transfer görüşmeleri nedeniyle Konyaspor maçının kadrosuna alınmadı.

Fransa Lig 1 ekibi Toulouse ile görüşen Emersonn ve Göztepe transfer konusunda anlaşma sağladı. Geçen sezonun yıldız ismi Romulo'yu Alman ekibi Leipzig'e 20+5 milyon Euro’ya satan Göztepe yönetiminin, Emersonn transferinde de 3 milyon 200 bin Euro gelir elde edeceği bildirildi. Emersonn'un ayrılığı sonrası Göztepe kadrosuna 1 ya da 2 santrfor takviyesi gerçekleştirecek .