UEFA Avrupa Ligi'ndeki kritik mücadelede yarın akşam Fenerbahçe ile Aston Villa karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesi İstanbul'a gelen İngiliz ekibinde önemli bir eksik var.

Aston Villa kalecisi Emiliano Martinez, kafileyle birlikte İstanbul’a gelmedi.

Tecrübeli file bekçisi, Fenerbahçe maçında forma giyemeyecek. İnter ile transfer görüşmesi yapan Martinez'in İstanbul'da Fenerbahçe'ye karşı oynamaması temsilcimiz için avantaj olarak görülüyor. Aston Villa'da Martinez'in yanı sıra Kamara, McGinn, Allyson ve Barkley de kafileye dahil edilmedi.

Inter, olası bir yaz transferinin şartlarını değerlendirmek üzere Emiliano Martínez'in menajerleriyle ön görüşmelere başladı.

Yann Sommer'in yerine deneyimli bir isim arayışına gireren İnter'de Martinez de aday listesinde yer alıyor.