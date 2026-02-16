AKP'nin kurucu kadrolarında yer alan eski vekil Emin Şirin, Ankara kulislerini sallayan iddiaları paylaştı.

Şirin, HalkTV'de katıldığı yayında iktidarın en düşük emekli maaşına zam hazırlığı ve erken seçim planını paylaştı.

Temmuz ayında emekli aylığına "çok yüklü" bir artış yapılmasının gündemde olduğunu öne süren Emin Şirin, "Asgari emekli maaşının 40 bin liraya çıkarılması gibi fantastik bir çalışma yaptırılıyor. Bu çalışmanın sonucunda iktidar böyle bir şeyi deneyebilir" dedi.

'ERKEN SEÇİM' KULİSİ

Şirin, son zamanlarda en sıkça gündeme getirilen 'baskın seçim' iddialarına da değindi.

Eski vekil, ekim ayında da bir 'erken seçim' yapılabileceğine dair Ankara kulislerinde konuşmalar olduğu söylentilerini aktardı.

'SGK'YA TALİMAT VERİLDİ'

Emin Şirin'in açıklaması özetle şöyle:

"SGK'ya verilmiş bir çalışma talimatı var. Bu çalışma talimatında bu Temmuz ayında çok yüklü bir zam yapılması...

Asgari emekli maaşının 40 bin liraya çıkarılması gibi böyle fantastik bir çalışma yaptırılıyor. Bu çalışmanın sonucunda iktidar böyle bir şeyi deneyebilir. Çeşitli sebepleri olabilir bunun.

Ondan sonra da Ekim ayında bir seçim gibi birtakım laflar var. Bunlar hipotezlerden bir tanesi. Tabii bunların hepsine karar verecek olan Tayyip Erdoğan.

Bunların hiçbiri 'karar verildi de seçim olacak' manasına gelmiyor. Ben de aynı kanaatteyim. Tayyip beyin çalışma tarzı. 'Bir bakın bakalım' diye hazırlıklara bakacak."