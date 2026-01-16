Moda, müzik, popüler kültür ve sanat dünyasının önde gelen isimlerini buluşturan ELLE Style Awards, dün gece 11’inci kez düzenlendi.
Toplam 25 farklı kategoride, yıl boyunca ilham veren, tarzıyla fark yaratan ve başarılarıyla dikkat çeken isimler ödüllerine kavuştu.
Gecenin sunuculuğunu ise Burcu Esmersoy ile Serkan Altınorak üstlendi.
DAVETE BİRLİKTE KATILDILAR
Geceye kahverengi göbek dekolteli bir kıyafetle katılan oyuncu Emine Ün, düzgün fiziğiyle göz kamaştırdı.
Emre Kınay ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Duru Kınay ise geceye siyah mini elbisesiyle katıldı.
Anne-kızın birbirine olan benzerliği kısa sürede sosyal medyada gündem oldu, "İkiz gibiler" yorumu yapıldı.