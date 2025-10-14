Ünlü rap şarkıcısı Eminem, ikinci kez dede olmaya hazırlanıyor.

Eminem'in evlat edindiği en büyük kızı Alaina Scott sosyal medya hesabından anne olacağını şu sözlerle duyurdu:

"İçimde minik bir kalp atışı taşıyorum ve bu bebek şimdiden hayatımı her anlamda değiştirdi."

2023 yılında dünyaevine giren Alaina Scott-Matt Moeller çiftini kutlayan ilk isim ise Hailie Jade Scott oldu. Hailie Jade teyze olmak için heyecanlı olduğunu belirtti.

Öte yandan Eminem geçen martta ilk kez dede olmuştu. Eminem'in biyolojik kızı Hailie Jade Scott oğlu Elliot Marshall'ı kucağına almıştı.

Eminem dede olacağını 'Temporary' adlı şarkısının klibinde duyurmuştu.