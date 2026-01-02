İstanbul Eminönü'nde iddiaya göre fren yerine gaza basan sürücü önce motosiklete ardından da çanta satışı yapılan dükkanın önündekilere çarptı. 4 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

YAYALARA ÇARPTI

Kaza, Eminönü Sultanhamamı'nda saat 10.00 sıralarında meydana geldi. Ara sokaktan çıkan otomobilin sürücüsü iddiaya göre fren yerine gaza bastı. Bunun üzerine otomobil önce seyir halindeki motosiklete ardından da dükkanın önünde bulunan yayalara çarptı.

Çarpmanın etkisi ile motosiklette bulunan 2 kişi ve 3 yaya yola savruldu. Kazayı görenler yerde yatanlara yardıma koşarken olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri kazada yaralanan 4 kişiyi ambulanslarla hastaneye götürdü. Sürücü ise gözaltına alındı. Kaza anı ise saniye saniye iş yerlerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Otomobilin önce durup sonra aniden hareket ederek motosiklete ardından dükkanın önündeki valizlere ve yayalara çarpması ve yayaların yola savrulması saniye saniye kameralara yansıdı.

'FREN YERİNE GAZA BASTI'

Ercan Akdağ, "Karşıdan geliyordum ben hanın kapısında muhabbet ederken 55-60 yaşlarındaki bir amca fren yerine gaza bastı. Buraya daldı. Bavulları falan ezdi. 1 arkadaşı ve çaycıyı ezdi. Çaycının ayağı kırıldı diye düşünüyorum. Şurada 2 arkadaş daha ezildi. Toplamda 4-5 arkadaşı ezdi. Motosikleti sürükledi. Motosiklet olmamış olsa çoğu insanı kötü bir şekilde ezebilirdi. İnsanların ve trafiğin olmaması büyük bir şans" dedi.

'ACEMİ ŞOF ÖRMÜ Ş'

Bir başka esnaf Fatih Ekinci ise, "Araç şuradan gelirken, adam frene basacağına gaza basıyor. Acemi şoförmüş. 4 kişiyi yaraladı. Ambulanslar ve polisler geldi. Sürücü aracının acemisi olduğunu söylemiş. Telaşa girip gaza bastığını söylemiş" diye konuştu