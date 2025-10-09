

Emir Sarıgül'den 2019'da boşanan Fatoş Altınbaş 2021'de kalbini iş insanı Burak Kaya'ya kaptırmıştı.

Altınbaş ile Kaya geçen hafta sonu İngiltere'ye gitti. Sevgililer Londra'da tatil yaptı.

Fatoş Altınbaş, Burak Kaya ile bir fotoğrafını da Instagram'da ilk kez paylaştı.

EMİR SARIGÜL, SİBEL CAN İLE BİRLİKTE

Bu arada iş insanı Emir Sarıgül'ün evliyken şarkıcı Sibel Can ile aşk yaşadığı iddia edilmişti. Geçen yıl da ikilinin Güney Fransa'da gizlice evlendiği öne sürülmüştü. Ama bu dedikodu yalanlanmıştı.

Geçen aylarda Fransa tatili dönüşünde Nice Havaalanı'nda objektiflere yansıyan Sibel Can ve Emir Sarıgül son olarak ağustosta İstanbul'da bir restoranda yemek yerken görüntülenmişti.

Emir Sarıgül, spiker Buket Aydın ile de birliktelik yaşamıştı.