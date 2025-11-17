Ünlü şarkıcı Emircan İğrek, sahne aldığı son konserde beklenmedik bir olayla karşılaştı. Konserin sonlarına doğru sahne önünde bulunan bir hayranının yaptığı müdahale, İğrek’i hem şaşırttı hem de öfkelendirdi.

Konserin final performansı sırasında, sahneye oldukça yakın olan bir hayran, Emircan İğrek’in pantolon paçasını aniden çekti.

Bu hareket karşısında dengesini kaybetme tehlikesi yaşayan sanatçı, sahnede zor anlar yaşadı. İğrek, yaşananlar üzerine performansını kısa süreliğine durdurdu ve seyircisine sert bir uyarıda bulundu.

“NİYE BÖYLE YAPIYORSUN? DÜŞÜYORDUM!”

O anlarda sahnede yaşadığı şaşkınlık ve öfkeyi gizlemeyen Emircan İğrek, doğrudan hayranına dönerek şu sözleri söyledi:

“Bak gerçekten tekme atarım, niye böyle yapıyorsun? Düşüyordum. Bir daha sakın yapma!”

Söz konusu olay, sosyal medyada kısa sürede gündem olurken, birçok kullanıcı sanatçının tepkisini haklı buldu.