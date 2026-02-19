Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı TOKİ iştiraki Emlak Konut GYO A.Ş. yeni projesini duyurdu. İlk kez ev sahibi olacaklara ilişkin 24 projeyi tanıtan Emlak Konut'un ödeme planı ise dikkat çekti.

sozcu.com.tr olarak Kanal İstanbul güzergahında bulunan Arnavutköy'deki ve İstanbul'un hayalet semti olarak bilinen Fikirtepe'deki projelerin fiyatlarına ulaştık. Bugün başlamasına rağmen 1+1 modelde ev kalmazken 2+1 projelerin satış fiyatı 8 milyon 400 bin lira, 3+1 modeller ise 10 milyon 900 bin liradan satılıyor.

Emlak Konut, 3 farklı ödeme koşuluyla faizsiz “hoş geldin evim kampanyası” sunuyor ancak faizsiz haliyle bile ödeme koşulları sosyal medyada tartışma konusu oldu.

Birinci ödeme Peşin Ödeme Modeli (Yüzde 26 İndirim): 2026 yılına özel olarak peşin alımlarda yüzde 26 indirim yapılıyor örneğin 8 milyon 400 bin liralık 2+1'lik evi almak isterseniz 6 milyon 216 bin lira ödeyeceksiniz ve bunu da 6 taksitle ödeyeceksiniz. Asgari ücretli bir çalışan içinse bu ödeme yöntemi imkansız. Çünkü tek taksit ödemesi 1 milyon 36 bin lira.

Fikirtepe'deki 1+1 konut seçeneğini bu ödeme yöntemiyle almak isteyenler ise 10 milyon 138 bin lirayı 6 taksitle ödemek zorunda. Tek taksit ödemesi ise bu yöntemle 1 milyon 689 bin lira.

İkinci ödeme Yeni Yuvam Modeli (Yüzde 12 İndirim): Bu ödeme yönteminde yüzde 12 indirim fırsatı sağlanıyor.

Taksit Erteleme Modeli: (Taksitlere 3. Yıl Başlıyor): Bu satış modelinde ise; konut sahibi olmak isteyenler taksit ödemelerine 3. yılda başlıyor.