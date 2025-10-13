Arsa ve arazilerin 2026 yılı emlak vergisine esas birim değerleri, takdir komisyonları tarafından 5 ila 40 kat arasında fahiş şekilde artırılmıştı. Bu durum büyük tepki toplarken, hükümet fahiş artışlara üst sınır getirilmesi için hazırlık yapıldığını açıkladı. Düzenlemenin hem emlak vergisini hem de tapu harcı ve değerli konut vergisi gibi diğer mali yükümlülükleri etkilemesi bekleniyor.

Ekonomim’den Abdullah TOLU’nun haberine göre, vatandaşların tepkisini çeken fahiş artışlar, 2025 yılı için uygulanan birim değerlerin üzerine yüzde 50 sınırının getirilmesiyle kontrol altına alınacak. Takdir komisyonlarının belirlediği değerler, yalnızca 2026 yılı değil, sonraki yılların vergi hesaplamalarında da baz alınacaktı.

Yoğun eleştiriler ve dava başvuruları üzerine, AKP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Demir, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatıyla sürecin yakından takip edildiğini açıkladı. Düzenleme ile rayiç bedel ve vergi tutarları piyasa koşullarına uygun hale getirilecek.

Maliye Bakanlığı da yüksek oranlı artışları sınırlamak için teknik çalışmalarını sürdürüyor. Üst sınır, Torba Yasa Teklifi’nde yer alacak ve emlak vergisinin yanı sıra taşınmaz kültür varlıkları katkı payı, tapu harcı ve değerli konut vergisini de kapsayacak. Bu sayede, 2026’da emlak vergisinde yaşanacak büyük artışlar önlenecek.

ÜST SINIR DÜZENLENMESİNİN TORBA YASA TEKLİFİ'NDE OLMASI BEKLENİYOR

2025 yılında arsa/arazi takdir komisyonlarınca yapılan takdirler bakımından, yüksek oranlı/tutarlı artışların uygulanmamasının sağlanması için bir üst sınır getirilmesine yönelik düzenlemenin önümüzdeki günlerde TBMM’ye verilecek Torba Yasa Teklifi’nde yer alması bekleniyor.

Bu üst sınır düzenlemesi sadece emlak vergisini değil; emlak vergisinin yüzde 10’u oranında alınmakta olan taşınmaz kültür varlıklarının korunmasına ait katkı payı, değerli konut vergisi, tapu harcı, emsal kira bedeli, değer artış kazancı, veraset ve intikal vergisini de etkileyecek!