Mülk sahipleri bu yıl geçen yıla göre daha yüksek emlak vergisi ödeyecek. 2026-2029 dönemi için belirlenen yeni rayiç değerler ve vergi oranları bazı sınırlamalarla uygulanıyor. Büyükşehirlerdeki artışlar özellikle dikkat çekiyor ve vergi yükü bazı durumlarda geçen yılın üç katına kadar çıkabiliyor.

VERGİ HESAPLAMASI NASIL YAPILIYOR?

Vergi, taşınmazın rayiç değeri ve türüne göre hesaplanıyor:

Konut: Büyükşehirlerde binde 2, diğer illerde binde 1

İşyeri: Büyükşehirlerde binde 4, diğer illerde binde 2

Arsa: Büyükşehirlerde binde 6, diğer illerde binde 3

Arazi: Büyükşehirlerde binde 2, diğer illerde binde 1

2026’da bina ve arazi değerleri, 2025 değerinin iki katını aşamayacak.

KİMLER EMLAK VERGİSİNDEN MUAF?

-Geliri olmayanlar

-Sadece emekli aylığı alanlar

-Gaziler, engelliler, şehit yakınları

Muafiyet için tek konut ve 200 m² sınırı uygulanıyor. Birden fazla konutu olanlar muaf olamıyor. Muafiyet talebi belediyeye dilekçe ile yapılabiliyor.

ÖDEME NEREDEN VE NASIL YAPILIYOR?

-İlk taksit: 2 Mart – 1 Haziran 2026

-İkinci taksit: 2 Kasım – 30 Kasım 2026

Ödemeler belediyelerden, e-Devlet üzerinden veya anlaşmalı bankalardan yapılabiliyor. Süresi içinde ödenmeyen vergilere aylık %3,7 gecikme faizi uygulanıyor.

KİMLER BU YIL VERGİ ÖDEYECEK?

-2025’te gayrimenkul alanlar

-2026’da evini satanlar

-Bu yıl emekli olanlar (muafiyet 2027’den itibaren geçerli)

Tek konutunu kiraya verenler muaf olabilir, ancak arsalar için muafiyet uygulanmıyor.