Emlak vergisi artışına düzenleme getirildi. 2026 yılında ev sahipleri yeni oranlara göre vergi ödeyecek. Bu oran nasıl hesaplanacak? Meclis Genel Kurulu’nda kabul edilen önerge ile, 2026 yılı bina ve arazi vergi değerlerine bir üst sınır getirildi.

Yapılan düzenlemeye göre, 2026 yılı bina ve arazi vergi değerleri, 2025 yılına ait vergi değerlerinin 2 kat fazlasını geçemeyecek. Yani, üst sınır 2025 yılı vergi değerlerinin 2 katı fazlasıyla sınırlandırıldı.

Emlak vergisindeki artışlara yönelik yeni düzenleme netleşti. Meclis Genel Kurulu’nda kabul edilen önergeyle, 2026’da uygulanacak bina ve arazi vergi değerlerine “üst sınır” getirildi.

Düzenlemeye göre, 2026 yılında ev sahiplerinin ödeyeceği emlak vergisi, 2025 yılı için belirlenen vergi değerinin iki katını aşamayacak. Böylece önümüzdeki yıl vergi hesaplamasında, rayiç değer artışının ne kadar yüksek olursa olsun, 2025 değerinin iki katı tavan olarak kullanılacak.

Yeminli Mali Müşavir Abdullah Tolu'nun konuya ilişkin Ntv.com.tr'de kaleme aldığı yazıda konunu ayrıntılarına yer verildi. Yazıda, "Ancak bu 2 katı hesabında dikkat edilecek ayrıntılar var. Düzenlemeye göre, emlak vergisinde yüksek artışlara karşı, 2026 yılı için hesaplanan bina ve arazi değerleri 2025 yılına ait vergi değerlerinin 2 kat fazlasını geçemeyecek. Düzenlemeyle emlak vergisi değeri her yıl bir önceki yılın vergi değeri üzerinden değerleme oranı kadar artırılacak. Gelen sorulardan, 2 kat fazlası ifadesinin tartışmalara yol açtığı anlaşılıyor. 2 kat fazlası ifadesi, kendisi + 2 katıdan oluşuyor. Basit bir ifadeyle 1 + 2=3 oluyor. Örneğin, bir evin 2025 yılı emlak vergisine esas değeri 1 milyon TL ise ve 2025 yılında takdir komisyonu kararıyla yapılan fahiş takdir işlemi sonucunda bu evin vergi değeri 5 milyon TL olarak belirlenmişse, getirilen üst sınırla, 2026 yılında bu evin vergi değeri 3 milyon TL olarak kabul edilecek ve emlak vergisi 3 milyon TL üzerinden hesaplanıp ödenecek" dedi.

VERGİ SINIRLAMASI MAKSİMUM 3 KATI OLACAK

Tolu'nun yazısında, "Bu şu anlama geliyor, ev sahipleri 2026 yılında 2025 yılına göre en fazla 3 katına kadar bir emlak vergisi ödemesi ile karşı karşıya kalabilecekler. Örneğimizde, 2025 yılında binde 2 oranı esas alındığında 1 milyon TL üzerinden 2 bin TL emlak vergisi ödeyen ev sahibi, 2026 yılında 3 milyon TL üzerinden en fazla 6 bin TL emlak vergisi ödeme durumuyla karşı karşıya kalacak. Üst sınır getirilmeseydi, 5 milyon TL üzerinden 10 bin TL emlak vergisi ödemek zorunda kalacaktı" ifadeleri yer aldı.