TBMM’ye sunulan “Vergi Kanunları ile Bazı Kanunlarda ve 631 Sayılı KHK’de Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi”, Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşülerek tamamlandı. Artık gözler Genel Kurulda.

Kamuoyunun merak ettiği iki konuya Sözcü Yazarı Ekonomist Mahmut Aydoğmuş açıklık getirdi.

Biri vergi borçlarının yeniden yapılandırılması, diğeri emlak vergisinde yapılan fahiş artışlara fren gelip gelmeyeceği.

VERGİ AFFI YAPILMAYACAK

Komisyondaki görüşmelerde vergi borçlarına yönelik bir yeniden yapılandırma düzenlemesi olmadığı netleşti.

Yani milyonlarca vatandaşın umutla beklediği “borç affı” bu pakette yok.

EMLAK VERGİSİNDE YENİ FORMÜL

Ancak vatandaşın tepkisi, hükümeti emlak vergisinde yeni bir arayışa itti. Takdir Komisyonları’nın belirlediği arsa ve arazi birim değerlerinde bazı bölgelerde 30 kata kadar artışlar yaşandı.

Bu da 2026 yılı için emlak vergilerinde adeta patlama anlamına geliyordu.

Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Mehmet Muş, “Henüz netleşmedi ama Genel Kurul’da bir düzenleme yapılacak” dedi.

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı İlhan Hatipoğlu da, “Oransal bir sınırlama getirilecek” diyerek oran üzerinde çalışıldığını açıkladı.

2017’DE YÜZDE 50 SINIRI KONMUŞTU

Benzer bir kriz 2017 yılında yaşanmış, aşırı artışlar nedeniyle emlak vergisine yüzde 50 sınırı getirilmişti.

Şimdi aynı formül yeniden masada.

Dün komisyonda kabul edilen önergeyle, geçmişte getirilen Geçici 23’üncü madde yürürlükten kaldırıldı. Ancak bu değişiklik, yeni sınırın da yüzde 50 civarında olacağına işaret ediyor.

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın hazırladığı çalışma kısa süre içinde tamamlanacak ve Genel Kurul görüşmeleri sırasında önergeyle eklenecek.

DAVA AÇAN VATANDAŞA KOLAYLIK BEKLENTİSİ

Emlak vergisindeki orantısız artışlar nedeniyle on binlerce vatandaşın Vergi Mahkemelerinde açtığı davalar da sürüyor.

Uzmanlar, “En azından davasını geri çeken vatandaşın ödediği yargı harcı iade edilmeli” görüşünde birleşiyor.