TBMM Genel Kurulu’nda ele alınan vergi düzenlemesi kapsamında emlak vergisine ilişkin yeni bir üst limit uygulaması kabul edildi. Buna göre 2026’da belirlenecek bina ve arazi vergi değerleri, 2025’te geçerli olan tutarların en fazla iki katı olabilecek.

Teklife eklenen düzenlemeyle birlikte, emlak vergi değerleri mükellefiyetin başladığı yılı takip eden yıldan itibaren, her yıl bir önceki yılın değeri üzerinden tam yeniden değerleme oranında artırılacak. Önceki uygulamada bu artış oranı yeniden değerleme oranının yarısı ile sınırlıydı. Böylece emlak vergisi matrahları artık her yıl tam oranda güncellenmiş olacak.