Ankara'da İl Emniyet Müdürleri Yıllık Değerlendirme Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Emniyet Genel Müdürlüğü'ndeki köklü değişimi açıkladı.

Buna göre, Emniyet Genel Müdürlüğü, Emniyet Başkanlığı'na dönüşecek, teşkilattaki bazı daire başkanlıkları genel müdürlük seviyesine çıkarılacak.

Bakan Yerlikaya, "Emniyet Genel Müdürlüğümüzün kurumsal kapasitesini artırmak ve günümüz ihtiyaçlarına cevap verecek bir yapıya dönüştürmek için Emniyet Başkanlığı olarak teşkilatlanma çalışmalarımız başlamıştı, devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Teşkilat yapısına ilişkin çalışma tamamlandıktan sonra Meclis'e sunulacak.

Ardından genel kurulda görüşülüp son halini alacak.