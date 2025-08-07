Zafer Partisi Elazığ İl Teşkilatı, şehir merkezinin en işlek noktalarından birindeki üst geçide "Ne Apo’su, Ne Süreci! Türkiye Türk’tür, Türk Kalacak!" ifadelerinin yer aldığı ve Türk bayrağının da bulunduğu bir pankart astı. Ancak pankart, kısa süre sonra emniyet güçleri tarafından kaldırıldı.

SÜREÇ ELEŞTİRİNE TAHAMMÜL YOK

Türkiye gündeminde tartışmalara yol açan, AKP ile teröristbaşı Abdullah Öcalan arasında diyalog sürecine tepkiler devam ederken sürecin en sert ve etkili muhalefetini yapan Zafer Partisi tarafından kent merkezinin en işlek olduğu üst geçide “Ne Apo’su, Ne Süreci! Türkiye Türk’tür, Türk Kalacak!” pankartı asılmıştı. Ancak pankart, kısa süre sonra emniyet güçleri tarafından kaldırıldı.

"BU SÖZLER MİLLETİN İRADESİDİR"

Emniyetin pankartı indirmesi üzerine açıklama yapan Zafer Partisi Elazığ İl Başkanı Onur Omrak, duruma sert tepki gösterdi. “Bu pankarttan kim rahatsız oldu?" sorusunu kamuoyuna yönelten Omrak, şunları söyledi:

"Zafer Partisi Elazığ İl Başkanı Onur Omrak: Elazığ’da bir üst geçide astığımız, üzerinde “Ne Apo’su, Ne Süreci! Türkiye Türk’tür, Türk Kalacak!” yazan üstünde Türk bayrağı olan pankartımız bugün emniyet güçleri tarafından, hiçbir gerekçe gösterilmeden, alelacele kaldırılmıştır.

Buradan kamuoyuna soruyoruz:

“Ne Apo’su, Ne Süreci!” sözünden kim rahatsız olmuştur?

PKK elebaşı terörist başı APO’nun adını anmaktan mı korkuyorsunuz?

Yoksa “Türkiye Türk’tür, Türk kalacak!” dememizden mi gocunuyorsunuz?

Bu pankarttan rahatsız olanlar bilsin ki; Biz bu topraklarda PKK açılım sürecine de, bölücü siyasete de, terörün siyasallaşmasına da sonuna kadar karşıyız. Ancak unutulmasın; Bizim pankartımızı indirebilirsiniz ama Türk milletinin içinden geçen“Ne Apo’su, Ne Süreci!” söylemini susturamazsınız. Bu milletin evlatları bugün APO’yla müzakere edenlerden hesap soracak iradededir. Bu sözler bizim değil; milletin özüdür, iradesidir, kararlılığıdır. Ve bu irade ne pankarttan silinir, ne sokaktan çekilir, ne de bir üst geçitten düşer."