Türk milletinin bağımsızlık mücadelesinin dönüm noktalarından biri olan Büyük Taarruz'un 103. yıl dönümünde Emniyet Genel Müdürlüğü'nün paylaşımı vatandaşların tepkisine neden oldu.

HEM MESAJDA HEM GÖRSELDE ATATÜRK'E SANSÜR

X platformunda 'Türk Polis Teşkilatı' hesabından yapılan paylaşımda Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk 'ün hem fotoğrafı hem de adı sansürlendi.

Sansürlenen orijinal görselde Atatürk'ün Kocatepe'de çekilmiş meşhur fotoğrafı yer alıyordu.

Emniyet'in paylaştığı mesajda, "Büyük Taarruz, milletimizin bağımsızlık iradesinin ve sarsılmaz iradesinin nişanesidir. Büyük Taarruz'un 103. yıldönümünde aziz şehitlerimizi, kahraman gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz" ifadelerine yer verildi.

'ATATÜRK OLMADAN BÜYÜK TAARRUZ KUTLANMAZ'

Vatandaşlar, "Kurucu liderin fotoğrafını silmek size bir şey kazandırmaz ama gün gelir bunları yapanlar halka hesap verir", "Atatürk olmadan Büyük Taarruz kutlanmaz! Aklınızı başınıza alın", "Atatürk'e düşmanlık eden polis teşkilatı mı olur, neyin peşindesiniz siz?!", "Koskoca Emniyet Genel Müdürlüğü Büyük Taarruz'u kutlarken kutladığı savaşın başkomutanını, varlığını borçlu olduğu yegane adamı görselden çıkaracak ve bunu hatırlatanların paylaşımlarını gizleyecek kadar aciz bir hale düşmüş" yorumlarını yaptı.

Paylaşımın altında çok sayıda vatandaş tepki gösterince bu kez mesajlar da sansürlendi.