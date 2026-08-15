Emniyet kemeri denince akla ilk olarak kaza sırasında vücudu korumak geliyor. Otomobillerde bulunan bu parçanın, acil bir durumda araçtan çıkış için de işe yarayabilecek bir detayı bulunuyor. Özellikle kapıların sıkıştığı ve hızlı şekilde tahliye olunması gereken durumlarda bu bilgi hayat kurtarıcı olabilir.

Kaza sonrası araçtan çıkış için bilinmesi gereken detay

Şiddetli bir çarpışmanın ardından otomobilin kapıları hasar görerek içeriden açılmaz hale gelebilir. Araçta yangın çıkması, kabine yoğun duman dolması, otomobilin suya düşmesi veya yeni bir çarpışma riskinin ortaya çıkması durumunda ise saniyeler bile önem kazanabilir.

Böyle bir durumda yan camlar alternatif bir çıkış noktası olabilir. Araçta özel bir cam kırıcı bulunmuyorsa, emniyet kemerinin metal tokası acil durumda akla gelebilecek seçeneklerden biridir.

Bunun her araçta ve her cam türünde işe yarayacağının garantisi bulunmuyor.

Her otomobil camı aynı şekilde kırılmıyor

Otomobillerde kullanılan camların yapısı birbirinden farklı olabilir. Birçok aracın yan camında, kırıldığında küçük parçalara ayrılan temperli cam kullanılır. Bazı araçlarda ise darbelere karşı daha dayanıklı lamine cam bulunabilir.

Bu nedenle emniyet kemeri tokasının camı kırabileceği düşüncesi her araç için geçerli değildir. Özellikle lamine camlar, basit bir darbeyle parçalanmayabilir.

Uzmanların acil durumlar için önerdiği daha güvenilir seçenek ise araçta emniyet kemeri kesicisi ve cam kırıcı içeren özel bir acil durum aparatı bulundurmaktır. Küçük boyutlu bu ekipmanlar kolay ulaşılabilecek bir noktada tutulduğunda, tahliye gerektiğinde daha işlevsel olabilir.

Emniyet kemeri asıl görevini unutturmamalı

Buradaki önemli nokta ise emniyet kemerinin öncelikli görevinin kaza sırasında araç içindeki kişiyi korumak olmasıdır.

Kapıların sıkışması her zaman aracın camdan tahliye edilmesini gerektirmez. Bazı durumlarda kapılar dışarıdan açılabilir ve profesyonel yardım beklemek daha güvenli olabilir.

Otomobilin alev alması, kabine yoğun duman veya tehlikeli gaz girmesi, aracın suya düşmesi ya da ikinci bir çarpışma tehlikesinin bulunması gibi durumlarda hızlı tahliye kritik hale gelebilir.

Bu nedenle araçta hangi çıkışların kullanılabileceğini önceden bilmek ve cam kırıcı ile emniyet kemeri kesiciyi kolay ulaşılabilecek bir yerde bulundurmak, beklenmedik bir acil durumda değerli zaman kazandırabilir.