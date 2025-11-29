Araca bindiğimiz anda refleks olarak yaptığımız ilk şey emniyet kemerine uzanmak ama çoğumuzun fark etmediği küçük bir detay var: Kemer üzerinde bulunan minik, siyah düğme. Peki bu düğme ne işe yarıyor?

Uzmanlara göre bu düğmenin amacı güvenlikten çok kullanım kolaylığı sağlamak. Kemerin metal tokasının sabit bir noktada durmasını sağlayarak aşağı kaymasını engelliyor. Böylece tokaya her seferinde rahatlıkla ulaşabiliyor, kemeri takarken zaman kaybetmiyorsunuz. Yani düğme olmasa bile aracın güvenlik seviyesi değişmiyor, tamamen pratiklik için orada.

Peki düğme kırılırsa yedek düğmeler oto aksesuar mağazalarında kolayca bulunabiliyor ve yerine takması oldukça basit. Ancak yenisini mutlaka eski yerinin aynısına monte etmek gerekiyor; aksi halde tokaya ulaşmak zorlaşabiliyor.

DARBEYİ HAFİFLETMEK İÇİN DE OLDUĞU SÖYLENİYOR

Kemerlerde zaman zaman küçük kumaş halkaların da görüldüğünü belirten uzmanlar, bunların eski araçlarda çarpışma anında kemerin bir miktar uzamasını sağlayarak darbeyi hafifletmek için kullanıldığını söylüyor. Günümüzde bu işlev, kemerin iç mekanizmasına taşındı. Bu yüzden bu halkalar artık daha çok tokanın çıkardığı sesi azaltmak için bulunuyor.

Sürücü tarafında ise genellikle halka yerine siyah düğme tercih ediliyor çünkü çarpışma sırasında kemerin sadece birkaç santimetre bile uzaması, sürücünün başını direksiyona çarpmasına neden olabilir. Bu nedenle sürücü kemerinde esnemeyi sınırlayan tasarımlar kullanılıyor.