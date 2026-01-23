Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Emniyet Genel Müdürlüğü’nde atamalar yapıldı.

Yayımlanan kararda üç ilin emniyet müdürü değişti, iki emniyet müdürü de merkeze çekildi.

Bilecik Emniyet Müdürü Gökalp Şener ile geçen ay IŞİD ile girilen çatışmada üç polisin şehit olduğu Yalova'nın Emniyet Müdürü Ümit Bitirik merkeze çekilen isimler oldu.

Merkeze çekilen Bitirik'in yerine Niğde Emniyet Müdürü Yılmaz Delen atandı, Şener'in yerine ise Erdem Çağlar, Bilecik Emniyet Müdürü oldu.