Emniyet Müdürlüğü atama kararları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 11 Eylül 2025 tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, 37 ilin emniyet müdürü değişti, 22 emniyet müdürü ise merkeze çekildi.

İLKER ARSLAN DETAYI

Kararda, 'rüşvete aracılık' iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındıktan sonra görevden el çektirilerek tutuklanan eski Antalya Emniyet Müdürü İlker Arslan'ın ismi de yer aldı.

Kızak göreve çekilen Arslan'ın yerine ise Antalya Emniyet Müdürlüğü görevine, Bursa Emniyet Müdürü Sabit Akın Zaimoğlu atandı.

Ataması yapılan ve merkeze alınan isimler şöyle: