Gazeteci Tolga Şardan'ın haberine göre, ekim ayında İzmir'de meydana gelen olay Emniyet'te büyük bir tartışma yarattı.



İddiaya göre, İzmir Adliyesi’nde görevli bir savcı, beraberinde İzmirli bir iş insanı ile birlikte yine İzmir Emniyeti’nde çok önemli bir şubenin müdürüne ziyaret gerçekleştirdi. Ziyaretin devam ettiği sırada iş insanı, çok acil şekilde bir yere gidip geleceğini belirterek şube müdüründen kendisini araçla göndermesini talep etti.

İsteği olumlu bulan emniyet şube müdürü kendi makam aracı ve şoförüyle söz konusu iş insanını belirtilen adrese gönderdi.



OLAYA İLİŞKİN MÜFETTİŞ GÖREVLENDİRİLDİ

Menderes’teki bir benzin istasyonuna çakarları yanık haldeki makam aracıyla giren iş insanı, benzin istasyonunun ofis kısmına geçti. Ardından ofiste görüştüğü kişiden, daha önce seri numaraları alınmış 12 bin 500 doları rüşvet olarak teslim alırken, soruşturmayı yürüten jandarma tarafından suçüstü yakalandı.

Jandarmanın operasyonuna, iş insanını benzin istasyonuna götüren polis memurunun da adı karıştı!

İlk ifadesinde polis memuru, iş insanını benzinliğe götürmesi için beraber çalıştığı şube müdürünün talimat verdiğini anlattı.

Rüşvet olayıyla ilgili savcılık adli soruşturma yürütürken, Emniyet Genel Müdürlüğü bu olayla ilgili de müfettiş görevlendirmesi yaptı.