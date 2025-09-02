Emniyet’in 30 Ağustos Zafer Bayramı paylaşımında Atatürk’ün fotoğraftan çıkarılmasıyla başlayan kriz büyüdü.
Tepkiler üzerine Medya Halkla İlişkiler ve Protokol Dairesi Başkanı Güngör Selçuk görevden alındı, Strateji Dairesi’nde memur yapıldı.
T24’de yer alan habere göre, yerine Emniyet Genel Müdürü Mahmut Demirtaş’ın Özel Kalem Müdürü Kürşat Özhan vekâleten atandı.
Daha önce paylaşımı hazırlayan bir polis memurunun da tayini çıkarılmıştı.
Selçuk’un göreve getirilişi de emniyet içinde eleştirilere yol açmıştı.