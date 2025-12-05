Eskişehir'de kaydedilen görüntülerde bir trafik polisi Teröristbaşı Öcalan ve yürütülen Terörsüz Türkiye süreci ile ilgili eleştiriler yaptı.

"MHP KURULTAYLARINDA BÜYÜDÜM BEN, LANET OLSUN"

Görüntülerde polis memurunun vatandaşlar tarafından alkış alan konuşmasında şu ifadeler yer aldı:

"Seçimleri Öcalan çıkacak diyerek kazanarak bugün o Öcalan'a sayın deme yarışına girerek yol yürüyenler mutlaka kaybederler. Türk Milletinin yanında olacaksınız. Bu ülke kolay kurulmadı. Ben 7 Haziran 1995 yılında Kayseri'de doğdum. Yozgatlıyım. Kayseri'de MHP kurultaylarında büyüdüm ben. Lanet olsun. Yol yürüyeceğiniz başka adam mı kalmadı sizin. Her gün örgüte yakın insanlar utanmadan arlanmadan sinir uçlarımızı kaşıyor. APO çıkacakmış. Doğa Güneydoğu Kürdistan olacakmış. Bunlar hayal. Bunların altında kalırsınız. Siyasilere güvenmeyin. Burası Türkiye burada son sözü her zaman Türk Millet söyler. Bu süreç başladı başlayalı uyku uyuyamıyorum"

JET HIZIYLA AÇIĞA ALINDI

Görüntülerin yayılmasının ardından Emniyet Genel Müdürlüğü harekete geçti. Emniyet'in resmi X hesabından yapılan açıklamada polis memurunun görevinden uzaklaştırıldığı ve konu hakkında inceleme başlatıldığı ifade edildi.

"Bazı sosyal medya hesaplarında Eskişehir ilinde görevli bir Polis Mensubuna ait görüntülerin paylaşılması üzerine konu hakkında derhal inceleme başlatılmıştır.

Polis Memuru görevden uzaklaştırılarak konunun tüm yönleriyle araştırılması için Emniyet Genel Müdürlüğümüzce Polis Başmüfettişi görevlendirilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur"