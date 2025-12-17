Emniyet teşkilatında merakla beklenen emeklilik işlemleri dün tamamlandı.

Yüksek Değerlendirme Kurulu, mevcut yönetici kadrosundaki emniyet müdürü ve emniyet amirlerinin durumunu görüşmek amacıyla Genel Müdür Demirtaş’ın başkanlığında bir araya geldi.

235 EMNİYET MÜDÜRÜ EMEKLİ EDİLDİ

Personel Başkanlığı’nca hazırlanan listeler üzerinde yapılan değerlendirme neticesinde YDK üyeleri, 18 merkez emniyet müdürü, 77 ikinci sınıf emniyet müdürü ile 40 üçüncü ve dördüncü sınıf emniyet müdürünün emekli edilmesine karar verdi.

Kurul ayrıca, daha önce emekli edilmesine karşın idare mahkemesi kararıyla yeniden göreve dönen 100 emniyet müdürünü emekli etti.

Böylece, toplamda 235 emniyet müdürü emekli edildi.

SOYLU AYRINTISI

T24'ün haberine göre; YDK tarafından emekli edilenler arasında önceki İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun emniyetteki sağ kolu olarak bilinen eski Genel Müdür Yardımcısı Resul Holoğlu da yer aldı.

Holoğlu, Soylu’nun bakanlığı döneminde önce KOM Başkanı olmuş, ardından da KOM Başkanlığı’ndan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı konumunda görev yaptı.

Emeklilik işlemlerinin ardından birinci sınıf emniyet müdürlüğüne terfi işlemleri gündeme gelecek.