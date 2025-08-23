İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’daki incelemelerinin ardından Ankara’ya döner dönmez kritik bir imzaya attı.
EKOL TV'de yer alan habere göre, Emniyet Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanı İsmail Dalkılıç görevden alınırken, yerine Teftiş Kurulu İstanbul Bölge Başkanı Erkin Adalar atandı.
ERKİN ADALAR GÖREVDE
Kararname sonrası Erkin Adalar, vakit kaybetmeden göreve başladı. Emniyet teşkilatında uzun yıllardır çeşitli görevlerde bulunan Adalar, özellikle İstanbul’daki deneyimiyle biliniyor.
YERLİKAYA DÖNEMİNDE YÜKSELİŞ
Yerlikaya döneminde İstanbul Bölge Başkanlığı’na getirilen Adalar, son kararnameyle Teftiş Kurulu Başkanı oldu. Başarılı çalışmalarıyla öne çıkan Adalar, teşkilatta güven veren isimlerden biri olarak gösteriliyor.