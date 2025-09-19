Emniyet'te yapılan son atamalar MHP ve AKP arasında bir kriz mi var sorularını ortaya çıkartırken Kadir Yırtar'ın paylaşımı Emniyet'te neler oluyor sorularını gündeme taşıdı.

"ARKAMIZDAN İTLER HAVLIYOR"

Erzurum'dan ayrılan Kadir Yırtar sosyal medyadan yaptığı paylaşımında, “Arkasından it havlatmayan kurt, kurt değilmiş! Çok şükür arkamızdan itler havlıyor” ifadelerine yer vererek, görevden alınmasına yönelik bazı çevrelerden gelen eleştirileri hedef aldığı yorumlarına neden oldu.

Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Türkiye genelinde 37 ile yeni emniyet müdürü atanırken, 22 ilin emniyet müdürü merkez teşkilatına çekildi. Değişiklikler kapsamında birçok kentte yeni görevlendirmeler yapıldı.

MHP lideri Bahçeli ve Danışmanı atamalar sonrasında "Yeni Paralel Yapı" göndermesinin yapıldığı açıklamalar yapmıştı