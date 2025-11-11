'Kızılcık Şerbeti'nde 'Mustafa' karakteri 'Doğa', 'Işıl' ve 'Firaz'la birlikte diziden ayrılan isimlerden biri oldu.

Sıla Türkoğlu'nun 'Kızılcık Şerbeti'nden neden ayrıldığı belli olmuştu. Türkoğlu'nun diziden çok daha önce ayrılmak istediği, ancak yapımcı Faruk Turgut'un ricasıyla daha fazla bölüm rol aldığı öğrenilmişti.

Bu kez de Emrah Altıntoprak'ın 'Kızılcık Şerbeti'nden neden ayrıldığı ortaya çıktı.

'Mustafa' karakterine hayat veren Altıntoprak, "Kızılcık Şerbeti' serüveninin sonuna geldik. Hikaye öyle bitti. Senaristlerimiz hikayenin gidişatına göre ayarlıyor" dedi.

"Diziden birçok önemli karakterin ayrılması final ihtimalini doğurur mu?"sorusuna ise ünlü oyuncu, "Zannetmiyorum, giren oyuncular da var. Bu da devam edeceğini gösteriyor" açıklamasını yaptı.