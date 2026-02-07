Emrah küçük yaşlarından beri hem sahnede hem de ekranlarda yer alıyor. Son birkaç yıldır ise tamamen şarkıcılığıyla anılıyor. 54 yaşındaki şarkıcı konser vermeye devam ederken, yatırımlarıyla da sık sık adından söz ettiriyor. Tam bir gayrimenkul yatırımcısı olan ve 330 dairesi olduğu konuşulan Emrah bu sefer sosyal medyada yaptığı isyanla gündeme geldi.

Kızının yaş günü için Instagram'da bir paylaşımda bulunan Emrah "Hayatımın en büyük mucizesi, kalbimin en kıymetlisi Eleysam. Bugün 9 yaşına girdin. Senin baban olmak hayatımın en güzel hediyesi. Gözlerinin içindeki ışık, gülüşündeki saflık ve kalbindeki güzellik bana her gün yeniden yaşam sevinci veriyor. Sen benim yüreğimin içi, en büyük mutluluğum, en derin aşkım ve hayattaki en değerli hazinemsin. Her adımında yanında olmaktan, seni koruyup sevgiyle büyütmekten gurur duyuyorum. İyi ki doğdun meleğim. Hayatım seninle anlam buldu. Nice güzel yaşların olsun, hep sağlıklı, mutlu ve sevgi dolu kal. Babasının biricik prensesi. Seni kelimelerle anlatılamayacak kadar çok seviyorum" ifadelerini kullandı.

Emrah'ın fotoğrafın altına görüşmediği oğlu Tayfun Erdoğan ile ilgili de olmak üzere binlerce yorum yapıldı. Şarkıcı, hakaret içerikli yorumlara kayıtsız kalmadı, hukuki süreç başlatacağını duyurdu:

"Dünya bir yana, evlatlarım bir yanadır. Onlar benim her şeyimdir. Hayatımın anlamlarıdır, gözümün nurudur ikisi de. Canımın içidirler. Kalbimdir yavrularım. Elyesam ve Eleysam hayatımın en vazgeçilmez değerleridir. Çocuklarım benim kırmızı çizgimdir. Çocuklarımla ilgili yaptığım paylaşımların altına hadsizce, terbiyesizce yapılan ve hakaret içeren yorumları avukatıma ileterek hukuki süreci en kısa sürede başlatacağımı kamuoyuna bildirmek isterim. Ve ben, evlatlarını canını verecek kadar seven bir babayım. Hiç kimsenin çocuklarıma sosyal medya üzerinden hadsizce, terbiyesizce ve ahlaksızca yorumlar yapmasına izin vermeyeceğim. Avukatlarım tarafından tek tek incelenecektir ve hukuki süreç başlatılacaktır. Tüm yasal haklarımı sonuna kadar kullanacağımı kamuoyunun bilgisine sunarım."

Şarkıcı Emrah'ın Sibel Erdoğan'dan Elyesa ve Eleysa adlı bir kız bir de erkek olmak üzere 2 çocuğu var. Emrah, eski eşinden olan oğlu Tayfun'u kabul etmemesi nedeniyle ise yoğun eleştiri alıyor.