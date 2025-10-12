Akademisyen ve yazar Dr. Emrah Gülsunar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda gözaltına alındığını duyurdu.

Gülsunar, paylaşımında "Gözaltına alınıyorum" ifadesine yer verdi.

GÖZALTI NEDENİ ANKET Mİ?

Gülsunar'ın neden gözaltına alındığı henüz bilinmezken son yaptığı anket hedef gösterilmişti.

Gülsunar, kendisini hedef gösteren bir paylaşımı alıntılayarak ankete şu sözlerle açıklık getirmişti:

"Bunu zaten tivitin altına yazmıştım ama bilinçli olarak beni tutuklatmaya çalışan bu kötü niyetli trol'ler sebebiyle bir kez daha yazayım: Ben bu anketi Nobel ödülü tartışmaları bağlamında Venezuela ile ilgili olarak attım, Türkiye ile ilgili olarak değil. Zaten tivit nesnel bir soru soruyor, tivitin içinde benim fikrim geçmiyor."

GEÇEN AY DA GÖZALTINA ALINMIŞTI

Geçen eylülde Emniyet Genel Müdürlüğü'nün (EGM) 14 sosyal medya hesabı hakkında inceleme başlattığını duyurmasının ardından Gülsunar gözaltına alınmıştı.

"Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" ve "suç işlemeye tahrik" içerikli paylaşımlar yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan Gülsunar adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.