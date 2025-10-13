Dün akşam saatlerinde gözaltına alınan akademisyen ve yazar Emrah Gülsunar'ın tutuklandığı bildirildi.

Gelişmeyi sosyal medya hesabından duyuran avukat Hasan Sınar, "Değerli dostum ve müvekkilim Emrah Gülsunar az önce tutuklandı" ifadelerini kullandı.

Sınar paylaşımında tutuklama gerekçesi olarak da Gülsunar'ın yaptığı anketi de paylaştı.

ANKET SONRASI HEDEF GÖSTERİLMİŞTİ

Gülsunar'ın neden gözaltına alınma sebebi olduğu belirtilen anketten sonra hedef gösterilmişti.

Gülsunar, kendisini hedef gösteren bir paylaşımı alıntılayarak ankete şu sözlerle açıklık getirmişti:

"Bunu zaten tivitin altına yazmıştım ama bilinçli olarak beni tutuklatmaya çalışan bu kötü niyetli trol'ler sebebiyle bir kez daha yazayım: Ben bu anketi Nobel ödülü tartışmaları bağlamında Venezuela ile ilgili olarak attım, Türkiye ile ilgili olarak değil. Zaten tivit nesnel bir soru soruyor, tivitin içinde benim fikrim geçmiyor."

GEÇEN AY DA GÖZALTINA ALINIP SERBEST BIRAKILMIŞTI

Geçen eylülde Emniyet Genel Müdürlüğü'nün (EGM) 14 sosyal medya hesabı hakkında inceleme başlattığını duyurmasının ardından Gülsunar gözaltına alınmıştı.

"Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" ve "suç işlemeye tahrik" içerikli paylaşımlar yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan Gülsunar adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.