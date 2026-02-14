İstanbul’da Şişli’nin göbeğinde, her biri 37 katlı rezidansların inşatı bölge halkının itirazlarına karşın tüm hızıyla sürüyor. Taş Yapı’nın dört rezidanlık projesinin bölgeye geri dönülmez zararlar vereceği ifade ediliyor. Dört futbol sahası büyüklüğündeki alanı kapsayan proje, İBB iddianamesinde de geçiyor.

Emrullah Turanlı

KAYYUM BAŞLATTI

Şişli’nin Kanal İstanbul’u olarak tanımlanan proje için, belediye binasının yanındaki 24 bin metrekarelik yer, Çevre Bakanı Murat Kurum tarafından rezerv alanı ilan edildi. Bölge deprem toplanma alanıydı. Proje, tutuklanarak yerine kayyum atanan Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan tarafından mühürlenmişti. Kayyum atanması ile projede çalışmalar hızlandı.

PROJE DURDURULMALI

Proje alanının karşısındaki bir yurtta görevli olarak çalışan H.B., “Bu kadar yapıyı, insan kalabalığını burası nasıl kaldıracak? Semti ne hale getirdiler” dedi. “Deprem olsa buradan nasıl çıkacağız? Deprem toplanma alanımız kalmadı” diyen H.B., “Yurt, hafriyat çalışmaları kaynaklı tozdan geçilmiyor. Öğrenciler, inşaat çalışmalarının sesinden ders çalışamıyor. Bu proje durdurulmalı” diye konuştu.

Resul Emrah Şahan

TRAFİK KALDIRMAZ

Bölgede emlak ofisi olan K.E., de “Bu gökdelenleri istemiyoruz. Yıllardır çözülemeyen otopark sorunu var. Projenin olduğu bölgede trafik her zaman kilit. Proje tamamlandıktan sonra trafik ne olacak? Altyapı kaynaklı sorunlar var. Elektrik kesintileri çok arttı. Bazen 12 saati buluyor elektrik kesintisi. Bu proje ile İstanbul’un kalbine hançer vurdular, şimdi de bu semti öldürmeye çalışıyorlar” dedi.

TURANLI ŞİKAYET ETTİ

Taş Yapı’nın sahibi Emrullah Turanlı, Resul Emrah Şahan kent uzlaşısından tutuklanınca Şahan aleyhine ifade verdi. Şahan için “Bize yapılan zulümlerin baş mimarlarındandır” dedi. İmamoğlu’nu ve Şahan’ı “çetecilikle” suçladı. Bir televizyon kanalında canlı yayına katılan Turanlı, ‘ceza kılıfı’ altında kendisinden 100 milyon dolar istendiğini ileri sürdü. Ancak belgelerin yasal olduğu ortaya çıktı.

Turanlı’nın rezidansları tüm hızıyla yükseliyor, projeye başından beri karşı olan Resul Emrah Şahan’ın ise İBB iddianamesinde 91 yıl hapsi isteniyor.

BULGAR VAKFI ARAZİSİ

Bulgar Kilisesi Vakfı, inşaat yapılan alanın kendilerine ait olduğunu, 2012’de hükümet kararıyla iade edildiğini, Taşyapı ile proje ortaklığı kurduklarını ve inşaatın önünde bir engel olmadığını öne sürüyor. İmar izninde ihtilaf çıkınca, devreye Bulgar Hükümeti’nin ve Ortodoks Patriği’nin girdiği de biliniyor.

Resul Emrah Şahan hapse girdiğinden beri proje tam gaz yükseliyor.

‘MAHALLEMİZE BUNU YAPMAYA HAKLARI YOK’

‘Gökdelenler semtimizi yaşanmaz hale getirdi’

Projenin durdurulması için düzenlenen imza kampanyasına destek olduğunu anlatan 70 yaşındaki emekli Z.T, “45 yıldır burada yaşıyorum. Semti yaşanmaz hale getirdiler. Bu projeyi istemiyoruz. Sokaklarımız bu gökdelenlerde işgal ediliyor” dedi. Bölgedeki çözüm bekleyen sorunlar arasında otopark probleminin yer aldığını söyleyen Z.T., “Onu halletmediler, trafik sorununu çözmediler, yeni gökdelenler yapıyorlar. Burası iyice tıkanacak. Mahallemize bunu yapmaya kimsenin hakkı yok. Neredeyse tüm mahalle, projenin durdurulması başlatılan imza kampanyasına destek olduk. Kimse bu projeyi istemiyor. Mücadele etmeye devam edeceğiz” diye konuştu.